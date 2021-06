Premium Geld

Dit jaar huis kopen? Dat kost nóg een jaarsalaris extra

De top van de huizenprijzen is nog niet bereikt. Volgens het economisch bureau van de Rabobank zullen woningen dit jaar nog eens gemiddeld 10,9% duurder worden dan in 2020. Vooral in Flevoland en Zeeland stijgen de prijzen hard.