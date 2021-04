Beurslunch smaakt bitter

De AEX staat om kwart over twaalf 0,8% lager op 706,5 punten. Maandag verloor de beursgraadmeter al 0,7%, nadat eind vorige week nog een record werd bereikt. De AMX daalt 0,8% naar 1034,4 punten.

De andere Europese beursgraadmeters verliezen ook. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakken respectievelijk 0,9%, 0,8% en 1,3%.

De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten vanochtend een gemengd beeld zien. De Nikkei-index eindigde 2% lager door de vrees voor strengere coronamaatregelen in Japan.

De indexfutures wijzen op een 0,4% lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier, na de verliezen van 0,4% tot 1% op maandag.

Directeur Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer schrijft de terugval op de beurzen van begin deze week toe aan winstnemingen, na de forse opmars in de afgelopen maanden. „Er is nu even wat minder nieuws, maar de tot dusverre gepubliceerde bedrijfscijfers zijn vrij goed. En de obligatiemarkten zijn tot rust gekomen, na de eerdere rentestijgingen.”

Tik voor Unibail

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een daling van 3,3% onderaan.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway levert na enkele mooie dagen 1,6% in.

Medisch technologiebedrijf Philips verliest 1,4%, na door Commerzbank van de kooplijst te zijn gehaald.

Aegon zakt 1,2%, ondanks een adviesverhoging naar kopen door de Franse bank Société Générale. Verder werd bekend dat Nederland Hongarije heeft aangesproken op het veto dat dit land eerder deze maand uitsprak tegen de verkoop van een onderdeel van de verzekeraar.

ASML daalt 0,7% na maandag al stevig te zijn weggegleden. De toeleverancier aan de chipsector komt morgenochtend met de kwartaalcijfers naar buiten.

De toeleverancier aan de voedings- en farmaciesector DSM is met een plus van 0,2% de enige stijger.

Bij de middelgrote fondsen staat Air France KLM met een verlies van 3,7% onderaan. De vliegtuigmaatschappij meldde maandagavond ruim €1 miljard te hebben opgehaald met de eerder aangekondigde aandelenverkoop tegen €4,84 per stuk.

ABN Amro verliest 3,2%. Maandag was de bank nog in trek na de overeengekomen schikking met het OM voor jarenlange tekortkomingen rond het aanpakken van witwassen.

Arcadis levert 2% in na de publicatie van zijn kwartaalcijfers, hoewel die beter zijn dan ING had verwacht. De bank handhaaft het advies- en ingenieursbureau dan ook op zijn favorietenlijst.

Basic-Fit gaat met een plus van 1,9% aan kop, na door ING op de kooplijst te zijn geplaatst. De bank rekent op een grote toestroom naar de fitnesscentra als die weer open gaan.

Flow Traders sterkt 1,7% aan. Het handelshuis rapporteerde een hogere winst dan in het vierde kwartaal van vorig jaar en kondigde aan voor €20 miljoen aan eigen aandelen in te kopen.

Galapagos klimt 0,5%, dankzij een koopadvies van Deutsche Bank. Wierda is eveneens positief over het biotechnologiebedrijf, maar verbaast zich over het koersdoel van €110. „Dit is alleen haalbaar als alles meezit.”

Smallcap CM.com wint 7,4%. De onderneming die chatdiensten levert waardoor bedrijven klantcontact kunnen onderhouden, rapporteerde een fors omzet- en winstgroei.

Vastgoedfonds Wereldhave daalt 2,5%. Wierda ziet speculatieve kansen. „Grootaandeelhouder Aat van Herk heeft ervoor gezorgd dat de agenda bij Vastned is aangepast en zoiets zou ook bij Wereldhave kunnen gebeuren.”

