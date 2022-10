Benschop: ’Krimpplan groot risico voor Schiphol’

Het kabinet wil dat Schiphol krimpt naar 440.000 vliegbewegingen per jaar, waar dat nu nog 500.000 is. „De verscherpte milieumaatregelen vormen een groot risico voor Schiphol. De aangekondigde krimp is ongekend. We vragen ons ook af of de Europese Commissie hiermee akkoord zal gaan. Met de sector maken we een ander plan met de sector, onder meer door het gebruik van een modernere vloot”, zo stelde de Schiphol-topman.

De Europese Commissie stelde dat het kabinet pas tot krimp kan overgaan, als er eerst niet andere maatregelen genomen zijn om de herrie van de luchthaven te beperken. Deze stappen lijkt het kabinet over te slaan. Vorige week gaf minister Harbers (Infrastructuur) al aan dat de invoering pas mogelijk in 2024 aan de orde is, in plaats van volgend jaar.

Reizigers mogen alleen de vertrekhallen in als hun vlucht binnen vier uur vertrekt. Het is opnieuw druk met vakantiegangers die waarschijnlijk er nog even tussenuit willen met het lange pinksterweekend. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN Ⓒ ANP / HH

De problemen van de korte termijn van de chaos met de rijen op Schiphol loopt door de vergezichten van de lange termijn. Het herstel van de luchtvaartsector wordt onder meer bedreigd door de inflatie en de hoge energieprijzen. De krimpplannen van het Nederlandse kabinet worden beschreven als ’revolutionair’ door de internationale luchtvaartgemeenschap.

"De 440.000 vliegbewegingen zijn geen doel op zich. Daarom werken we aan een alternatief"

Zowel Benschop als KLM-directeur Rintel gaat woensdag in tegen het kabinetsplan voor krimp, dat met argusogen wordt bekeken. Zo zijn er volgens KLM verouderde gegevens gebruikt om te komen tot het krimpgetal. De Nederlandse staat wil er overigens al op vooruitlopen, waardoor het krimpplan, dat in juni ineens uit de hoge hoed kwam, een politiek doel lijkt te hebben, aldus de reissector vorige week in De Telegraaf.

Dinsdag bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer dat D66 al voorsorteert op verdere krimp van luchthaven. „De 440.000 is geen doel op zich. Daarom werken we aan een alternatief, onder meer door de investering een onze nieuwe vloot”, zegt de topvrouw, die overigens wel stelde dat ’het zal nooit meer zo zijn zoals het was’.

Ook voorman Willie Walsh van de luchtvaartkoepel IATA deed woensdag een duit in het zakje. Hij noemt het besluit van het kabinet voor permanente krimp ’krankzinnig’. „Overheden lezen ons dagelijks de les dat we moeten vergroenen. Maar zelf helpen ze daar niet bij. Krimp is geen oplossing, vergroening en innovatie wel. We wachten al jaren op een ongedeeld luchtruim, waarmee we de uitstoot binnen de EU al 10% omlaag kunnen brengen.”

Walsh zegt het kabinet te willen overtuigen middels gesprekken om ten halve te keren in plaats van te dwalen. Ook is er bijvoorbeeld nog steeds geen vergunning voor een fabriek voor alternatieve brandstoffen in Delfzijl, waar KLM in participeert. „Het zal nooit meer zo zijn zoals het was, we moeten naar een duurzame toekomst voor de luchtvaart”, zegt Rintel. De Nederlandse luchtvaartsector stuurde dinsdag een brief aan minister Kaag (Financiën) om haar te herinneren om een deel van de vliegtaks coform het regeerakkoord aan te wenden voor een duurzamere luchtvaart.

Waar Benschop woensdag opnieuw stelt dat er ’grote uitdagingen’ zijn op het gebied van de arbeidsmarkt, stelde Rintel dat KLM ruim tweehonderd man heeft aangenomen. In de wandelgangen valt te beluisteren dat de Schiphol-directie te langzaam om de problemen met de ellenlange rijen op te lossen. De chaos op de luchthaven duurt al bijna een half jaar en vermindert de aantrekkelijkheid van Nederland als congresbestemming.

Benschop benoemde niet dat op Schiphol de beloning van de beveiligingsmedewerkers per 5 september 30% omlaag is gegaan. Ook presenteerde hij het schrappen van stoelen als oplossing op het luchtvaartcongres. „Het is goed dat topman Dick Benschop opstapt bij Schiphol. Het is zaak dat de luchthaven zijn zaakjes snel op orde krijgt met iemand die wel verstand heeft van luchtvaart”, zegt Walsh van de IATA.