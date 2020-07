Coronacrisis noopt FrieslandCampina tot harde bezuinigingen

De vraag naar producten in de horeca daalde, de basiszuivelprijzen daalden en door dichte grenzen viel een groot deel van de verkoop van kindervoeding in HongKong weg. De winst van consumentenzuivel steeg wel. Met name de merkproducten deden het goed met Friso als uitschieter. Dat merk wist ondanks de corona zijn positie in China wel te verbeteren.

Zuivelprijs daalt

,,De coronapandemie heeft in de eerste helft van 2020 tot marktomstandigheden geleid die we nog niet eerder gezien hebben”, zegt Hein Schumacher, ceo van FrieslandCampina. ,,Basiszuivelprijzen daalden flink, maar bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld voor transport en zeecontainers, stegen daarentegen.”

Leden-melkveehouders van de zuivelcoöperatie zagen de melkprijs met 3,5% dalen €36,59 per 100 kilo. Die lagere melkprijs is het gevolg van een daling van de basiszuivelprijzen.

Reorganisatie

Voor het hele jaar verwacht FrieslandCampina een grote negatieve invloed van de coronapandemie en een uiterst langzaam herstel. Het zuivelbedrijf gaat daarom fors snijden in eigen vlees. De kosten moeten fors omlaag en de productiviteit van de onderneming hoger. De hieraan gekoppelde herstructureringskosten zal ook de winst in de rest van 2020 negatief beïnvloeden.

Minder melkveehouders

FrieslandCampina verwacht overigens dat de schaalvergroting onder melkveehouders ook komende jaren blijft aanhouden. In een interview met het FD zei voorzitter van de Raad van Commissarissen dat komende tien jaar het aantal melkveehouders zal dalen van zo’n 15.000 naar 10.000. De melkproductie zal in diezelfde periode zo’n 10% dalen.