NXP voert omzet fors op met herstel bij auto-industrie

De omzet van NXP kwam in het tweede kwartaal uit op $2,6 miljard na een terugval naar $1,8 miljard een jaar eerder. Dat was in lijn met de verwachtingen van analisten.

Ook de winstgevendheid zat met $573 miljoen stevig in de lift. In dezelfde periode vorig jaar dook NXP nog in de rode cijfers.

Vooral in de auto-industrie deed NXP goede zaken met een omzet van $1,2 miljard tegen $674 miljoen een jaar eerder.

NXP voorziet voor het derde kwartaal de opbrengsten verder op te gaan voeren. De omzetverwachting in het lopende kwartaal komt uit op $2,8 miljard.

In de nabeurshandel reageerden beleggers op Wall Street waar NXP op staat genoteerd gematigd positief op de resultaten en de prognose. De koers van de Nederlandse chipmaker steeg licht.