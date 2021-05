AEX wint in aanloop banenrapport

De AEX staat om tien over twaalf 0,3% hoger op 714,8 punten. De AMX stijgt 0,3% naar 1053,1 punten.

De meeste andere Europese beurzen winnen ook terrein. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 staan respectievelijk 0,5%, 1% en 0,1% hoger.

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten vanochtend overwegend licht vooruit.

De indexfutures wijzen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters, na de plussen van 0,4% tot 0,9% op donderdag.

Het Amerikaanse banenrapport komt om half drie naar buiten. Economen verwachten dat er in april bijna 1 miljoen banen zijn bijgekomen. De verwachte banenaanwas toont aan dat de Amerikaanse arbeidsmarkt aan het herstellen is van de coronapandemie, geholpen door de vaccinaties tegen het virus en de steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid tegen de crisis.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat ArcelorMittal met een winst van 3,1% aan kop. De staalgigant was donderdag al in trek dankzij meevallende kwartaalcijfers.

Verzekeraar Aegon klimt 2,4%. De toeleverancier aan de chipsector ASMI pakt er 2,2% bij.

De toeleverancier aan de voedings- en farmaciesector DSM levert 1,2% in.

Just Eat Takeaway daalt nog eens 0,9%, waarmee het verlies dit jaar op 12% is gekomen. Beleggers maken zich zorgen over de groeiende concurrentie op de markt van maaltijdenbezorging. Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever volgt met een teruggang van 0,7%.

Bij de middelgrote fondsen staat Galapagos met een winst van 2,4% bovenaan op de aankondiging zich voortaan vooral toe te gaan leggen op ontstekingsziekten, fibrose en nieraandoeningen. Het biotechnologiebedrijf loopt hiermee naar eigen verwachting minder risico en bespaart ook kosten.

Air France KLM stijgt 2%.

Eurocommercial Properties klimt 1,3%, op de melding dat de huurinkomsten in het eerste kwartaal stabiel bleven.

Staalproducent Aperam wint 0,5% na zijn cijferpublicatie.

De maker van laadpalen en energieopslagsystemen Alfen vervolgt de neergang van de afgelopen paar maanden met een verlies van 1,7%.

OCI zakt 1,5%, ondanks een koersdoelverhoging naar €28 door de Duitse zakenbank Berenberg bij een gehandhaafd koopadvies. Maar de kunstmestproducent was de afgelopen dagen al stevig opgelopen na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers.

Bij de smallcaps valt it-dienstverlener Ordina met een koerssprong van 8,4% op.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.