Domper banengroei VS dempt winst AEX

De AEX staat rond kwart voor drie 0,2% hoger op 714,3 punten. De AMX stijgt 0,3% naar 1053,1 punten.

De meeste andere Europese beurzen winnen ook terrein. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 staan respectievelijk 0,5%, 1% en 0,1% hoger.

Het Amerikaanse banenrapport stelde teleur. In totaal kwamen er in de voorbije maand 266.000 nieuwe banen bij. Economen hadden vooraf op een banengroei van 1 miljoen gerekend. De werkloosheid liep licht op van 6% naar 6,1%. Philip Marey, econoom bij Rabobank, benadrukt dat in de horeca er wel sprake was van een forse toename van de banen, maar dat juist in andere sectoren er sprake was van krimp. Hij wijst er op dat mogelijk de zeer ruimhartige coronasteun de animo om weer aan de slag te gaan heeft getemperd. „De regering Biden heeft zichzelf daarmee enigszins in de voet geschoten. Het lijkt echter met de voorspoedige uitrol van de vaccinatie in de VS het slechts een kwestie van tijd is voordat de arbeidsmarkt weer gaat verbeteren.”

Vinent Juvyns, strateeg bij JP Morgan, ziet economische oververhitting als het grootste risico. „Ons basisscenario is dat de inflatie tijdelijk omhoog schiet tot zo’n 3,5% in de VS en richting 3% in Europa, om volgend jaar weer tot 2% terug te vallen. Ik denk niet dat de obligatierentes hierop de komende maanden hard zullen oplopen, want deze zijn toch vooral afhankelijk van de toekomstige inflatie. Maar we blijven waakzaam.”

Vanuit dit perspectief geeft de beleggingsstrateeg duidelijk de voorkeur aan aandelen boven obligaties. „We denken dat cyclische aandelen het op korte termijn relatief goed zullen doen. We blijven echter ook positief over technologieaandelen, zeker voor de middellange tot lange termijn.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen boekt ArcelorMittal een winst van 2,1% aan kop. De staalgigant was donderdag al in trek dankzij meevallende kwartaalcijfers.

Verzekeraar Aegon klimt 1,5%. De toeleverancier aan de chipsector ASMI pakt er 3,4% bij.

De toeleverancier aan de voedings- en farmaciesector DSM levert 1,2% in.

Just Eat Takeaway daalt 0,9%, na door zakenbank Bryan Garnier op de verkooplijst te zijn gezet. De maaltijdenbezorger is dit jaar het slechtst presterende AEX-fonds met een verlies van 12%, door zorgen over de toenemende concurrentie van zowel grote als kleinere spelers.

Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever volgt met een teruggang van 0,7%.

Bij de middelgrote fondsen staat Galapagos met een winst van 2,4% bovenaan op de aankondiging zich voortaan vooral toe te gaan leggen op ontstekingsziekten, fibrose en nieraandoeningen. Het biotechnologiebedrijf loopt hiermee naar eigen verwachting minder risico en bespaart ook kosten. KBC noemt het besluit verstandig.

Air France KLM stijgt 2%.

Eurocommercial Properties klimt 1,3%, op de melding dat de huurinkomsten in het eerste kwartaal stabiel bleven.

Staalproducent Aperam wint 0,5% na zijn cijferpublicatie.

De maker van laadpalen en energieopslagsystemen Alfen vervolgt de neergang van de afgelopen paar maanden met een verlies van 1,7%.

OCI zakt 1,5%, ondanks een koersdoelverhoging naar €28 door de Duitse zakenbank Berenberg bij een gehandhaafd koopadvies. Maar de kunstmestproducent was de afgelopen dagen al stevig opgelopen na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers.

Bij de smallcaps valt Ordina met een koerssprong van 8,4% op. ING heeft het koersdoel voor de it-dienstverlener verhoogd van €3,60 naar €5,00, in reactie op het onlangs gepubliceerde meevallende kwartaalbericht.

