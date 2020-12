AEX dicht bij huis op weg naar ECB-besluit; slecht zicht GrandVision

De AEX noteert rond kwart voor tien onveranderd op 619,77 punten, De Midkap-index gaat 0,4% achteruit op 905,32 punten.

Elders in Europa was er ook weinig beweging. De beurs in Frankfurt bleef vlak en Parijs won 0,2%. De Londense FTSE-index klom 0,5 procent.

De beurshandel staat vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank zal waarschijnlijk de rente ongewijzigd laten, maar zal mogelijk extra steunmaatregelen nemen om de eurozone door de coronacrisis te loodsen. Het omvangrijke opkoopprogramma tegen de coronacrisis zal daarbij met nog eens twaalf maanden worden verlengd. Economen verwachten daarnaast dat het opkopen van schulden, op dit moment voor een totaalbedrag van 1350 miljard euro, met 500 miljard euro zal worden verruimd.

Wall Street blies gisteravond wat stoom af. Het uitblijven van nieuwe coronasteun in de VS en de harde aanpak van social mediabedrijf Facebook door een toezichthouder zorgden voor verkoopdruk bij de belangrijkste graadmeters. Vanmiddag zijn de ogen gericht op de beursgang van Airbnb.

Nog geen groen licht Brexit-deal

Aan het Brexitfront zullen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk de komende dagen blijven onderhandelen over een mogelijk handelsverdrag. Zondag moet er een „ferm besluit” worden genomen of het zin heeft nog door te gaan met het brexitoverleg. De kloof tussen de partijen lijkt na het werkdiner van de Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen nog even groot.

In de AEX boekt Arcelor Mittal een winst van 1%. Het staalconcern is weer in trek geraakt de voorbije weken vanwege de verwachte economische opleving met het einde van de pandemie in zicht.

Philips valt ook in de smaak met een vooruitgang van 1,4%. Heineken dikt 1,3% aan. Het bierconcern heeft de weg omhoog weer gevonden met de verwachte heropening horeca ergens volgend jaar op komst.

Unibail-Rodamco-Westfield koerst 0,3% hoger. Het winkelvastgoedconcern liet weten financieel directeur Jaap Tonckens te vervangen door Fabrice Mouchel. Tonckens is de tweede hoge bestuurder van het concern die het veld moet ruimen na de aandeelhoudersopstand tegen een aandelenuitgifte. Eerder stapte topman Christophe Cuvillier al op.

Na een hogere start zakt Aegon flink weg naar een min van 2,5%. De verzekeraar wil zich verder terugtrekken uit kleine landen en markten om zich te richten op zijn belangrijkste kern- en groeimarkten. Daarnaast wil Aegon de komende jaren €400 miljoen aan kosten besparen.

ASML raakt 1,2% kwijt. De schrik over het willen afsplitsen van Facebook speelt het sentiment in de techsector parten.

GrandVision duikt

Midkapper GrandVision duikt 5,4% omlaag. Volgens persbureau Bloomberg wil de Frans-Italiaanse brillenmaker EssilorLuxottica het optiekconcern niet meer overnemen. EssilorLuxottica zou zich zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis op het moederbedrijf van Pearle en Eye Wish. De toename in onlineverkopen van EssilorLuxottica zelf zou daarnaast de overname van een concern met fysieke winkels minder interessant maken.

Pharming schiet 4,7% omhoog na de opsteker over het testen van een medicijn de eerste coronapatiënt in de VS.

Arcadis zakt 0,2% weg. Het adviesbureau gaat in Californië meehelpen om de schade na de bosbranden deze zomer te herstellen.

AScX-fonds Ajax gleed 7% onderuit nadat de Amsterdamse voetbalclub de overwintering in de lucratieve Champions League heeft misgelopen.

