Verlies Aegon drukt opmars AEX richting ECB-besluit

De AEX noteert rond 13.30 uur 0,1% hoger op 619,9 punten. De Midkap-index gaat 0,6% achteruit op 903,3 punten.

Technisch analist Royce Tostrams ziet gemiddeld, ondanks zorgen bij large tot smallcaps „inmiddels een duidelijke eindejaarsrally.”

De beurs in Frankfurt bleef net positief en Parijs won 0,3%. De Londense FTSE-index klom 0,8%.

In New York staan de futures voor opening van beurzen om 15.30 uur tot 0,3% hoger. De Dow sloot 0,4% lager bij 30.068,81 punten.

Volumes in aandelen Google en Facebook zijn hoog, na de aankondiging donderdag van onderzoek naar opsplitsing van Facebook. In Rusland wacht beide boetes vanwege schending van privacy van gebruikers, zoals zij net als Amazon in Europa kregen aangezegd.

Hongarije meldt ’een fractie’ verwijderd te zijn van een overeenkomst met de Europese Unie, die moet leiden tot goedkeuring van het steunpakket voor de economie van ruim €750 miljard.

Lagarde gewogen

Beleggers wachten verder vooral op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). „Er gebeurt niet veel op de markt. De centrale bank zal waarschijnlijk de rente ongewijzigd laten”, zegt handelaar Cees Smit van Today.

ECB- Lagarde zal met de uitbreiding van het Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) komen. De gemiddelde verwachting is een stijging van €500 miljard, waarmee het totaal op €1,85 miljard blijft, wat wordt verlengd tot eind 2021.

„Investeerders zullen zich daarnaast concentreren op de economische voorspellingen”, aldus valutahandelaar Monex.

De euro noteert licht hoger, en bij $1,21 nu het hoogste niveau in 32 maanden. Dat is slecht voor de eurozone-export, en iets waar Lagarde ook met een half oog naar zal kijken, aldus FX Street: een dure euro staat ook de beoogde inflatiestijging tot onder 2% in de weg.

Brexit-deal ver weg

Veel ogen zijn gericht op Brussel. Premier Johnson en Europese Commissie-voorzitter Von der Leyen proberen een volledige scheidingsovereenkomst tussen het VK en de EU af te timmeren. Het Britse pond toont pessimisme: sterling koerst 0,9% lager bij €1,10.

„Het diner tussen Boris Johnson en Von der Leyen van de Europese Commissie gaf gisteren vooraf enige hoop, het pond steeg. Maar het diner heeft opnieuw weinig opgeleverd, het pond zakt vandaag tegen de euro en dollar. De twee partijen blijven op belangrijke issues ver uit elkaar”, aldus marktanalist Ima Sammani van valutahandelaar Monex Europe.

„Het enige resultaat is een nieuwe deadline voor zondag. Maar in de koersontwikkeling zie je dat de verwachtingen toch negatief zijn.”

Fikse uitslag Philips

Philips valt in de hoofdindex het meest in de smaak met 3,2% koerswinst.

Bierbrouwer Heineken werd voor 2,2% getapt door beleggers.

Energieconcern RD Shell voegt 1,4% toe aan het vorige slot. Brent-olie won 1,3% bij $49,40 per vat. Een terroristische aanslag heeft twee oliebronnen in Noord-Irak in het Khabbaz-olieveld bij de op een na grootste producent van oliekartel OPEC vlam doen vatten . Irak noemt de schade ’beperkt’.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield koerst 1,5% hoger. Het winkelvastgoedconcern liet weten financieel directeur Jaap Tonckens te vervangen door Fabrice Mouchel. Tonckens is de tweede hoge bestuurder van het concern die het veld moet ruimen na de aandeelhoudersopstand tegen een aandelenuitgifte.

Aegon zakt 0,9% weg. De verzekeraar wil zich verder terugtrekken uit kleine markten om zich te richten op zijn belangrijkste groeimarkten. Het schrapt €400 miljoen aan kosten.

Analisten zijn somber. Het beoogde dividend van €0,25 per aandeel is volgens ING wel in lijn met de ontwikkeling van de vrije kasstroom. KBC, dat al jaren een nieuwe strategie voor meer winstgevendheid verlangt, verwijt Aegon niet eerder te hebben ingegrepen. Volgens KBC wil een aantal aandeelhouders dat de Haagse verzekeraar ook het Verenigd Koninkrijk verlaat. ING-analisten zeggen eerst verdere stappen van Aegon af te wachten.

Chipmachinemaker ASML raakt 1% kwijt, terwijl toeleverancier ASMI opnieuw wint (+0,5%).

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway gaat na bijna 8% koerswinst woensdag 1,4% terug.

Financials zitten richting het ECB-besluit in de verdrukking: ING (-1,2%), ABN Amro (-1,2%), ASR (-0,8%).

Twijfels overname GrandVision

Pharming schiet in de Midkap 4,7% omhoog. Het biotechbedrijf begint een proef voor de behandeling van het coronavirus met zijn medicijn Ruconest.

Optiekketen GrandVision zakt hier 3%. Bloomberg meldt dat de Frans-Italiaanse brillenmaker EssilorLuxottica het optiekconcern niet meer overnemen. EssilorLuxottica ontkent. Roestvrijstaalmaker Aperam verliest 2,5%, zakenbank Jefferies verlaagde het advies van ’kopen’ naar ’houden’, bij een afgeslankt koersdoel van €30.

Led-verlichtingproducent Signify verliest nog eens 2,4%.

Financieel dienstverlener Intertrust kampt met een adviesverlaging tot ’neutraal’, bij een koersdoel van €16, door JPMorgan en valt 2,4% terug.

Arcadis zakt 0,2% weg. Het ingenieursbureau gaat in Californië meehelpen om de schade na de bosbranden te herstellen.

Signify verliest 3,9%. Daarmee komt er een einde aan de prachtige rit van het verlichtingsbedrijf sinds begin november.

AScX-fonds Ajax glijdt 5,2% weg nadat de Amsterdamse voetbalclub overwintering in de lucratieve Champions League mis liep.

Houtbewerkingsbedrijf Accsys verliest nog eens 8%, woensdag zakte het 6,4%. Beleggers nemen winst na 50% oploop dit jaar.

