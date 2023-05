Premium Het beste van De Telegraaf

Apple spendeert in vijf jaar tijd vijftig procent meer aan Europese leveranciers

Door Chris Broesder

Apple koopt onder meer Europese sensoren in. Ⓒ Eigen foto

Apple heeft aangekondigd dat de uitgaven aan Europese leveranciers sinds 2018 met meer dan 50% zijn gestegen. In de afgelopen vijf jaar kwam het neer op een totaal van €85 miljard en maar liefst €20 miljard alleen al in 2022. Apple deelt vrijwel nooit cijfers en het is dan ook voor het eerst dat de techgigant dit soort cijfers deelt.