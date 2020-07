Column: Geen woorden maar daden!

Premier Viktor Orban neemt het niet zo nauw met de rechtsstaat, maar Hongarije lijkt straf van de EU te kunnen ontlopen. Ⓒ EPA

Afgelopen maandag was de kogel dan eindelijk door de Brusselse kerk. De 27 overgebleven lidstaten van de Europese Unie (EU) wisten na een lang weekend onderhandelen eindelijk overeenstemming te bereiken over de voorwaarden en condities van het herstelfonds en de Europese meerjarenbegroting die loopt van 2021-2027. Na afloop van de top kwamen de vele al dan niet gemeende positieve reacties. Logisch, want alle aanwezige regeringsleiders zullen het plan nog aan de verschillende nationale parlementen moet voorleggen ter goedkeuring. Maar is de uitkomst wel zo goed voor de EU?