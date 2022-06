Eén op de vijf automobilisten kiest overbodig dure verzekering

Vooral mensen die eigenlijk voldoende hebben aan enkel de verplichte WA-dekking, kiezen toch nog regelmatig een hogere dekking, volgens de vergelijkingswebsite. Ook kiest 17,6% van hen zelfs voor de meest uitgebreide allrisk-autoverzekering. „Dat is zonde, want een allrisk-verzekering kost je honderden euro’s per jaar, terwijl je er vaak weinig aan hebt”, vindt expert Amanda Bulthuis van Geld.nl. „Veel mensen verzekeren hun auto met een allrisk-dekking omdat ze bang zijn dat ze anders de schade niet kunnen betalen. Maar bij een schade krijg je in verhouding nog maar weinig terug in het geval van een oudere auto die al flink in waarde is gedaald.”

De vergelijkingswebsite concludeert dit na een steekproef onder tweeduizend automobilisten, die tussen januari en mei 2022 via de site een autoverzekering afsloten. Hierbij werd gekekeken naar welke dekking de automobilisten kozen en of die past bij de waarde en de leeftijd van de auto.

Te lage dekking

Uit het onderzoek blijkt dat consumenten soms juist voor een te lage dekking kiezen. Consumenten die een vrij nieuwe auto hebben of een auto die nog veel waard is, kunnen het beste voor de uitgebreidste allrisk-autoverzekering kiezen volgens Geld.nl.

Toch kiest 12,7% van de mensen die deze dekking geadviseerd krijgt voor een lagere dekking. Dat is volgens Bulthuis een onverstandige keuze. „Misschien schrikken mensen van de hogere premie, maar als je een te lage dekking voor je auto kiest, moet je bij een grote schade aan je eigen auto een flink bedrag zelf betalen. Dat moet je dan wel kunnen missen”, voegt Bulthuis toe.