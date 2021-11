Meer zorgpremies bekend, tot ruim 8 euro meer per maand

Bij OHRA gaat de premie omhoog naar 129,45 euro per maand. Dat is 2,70 euro meer dan in 2021. De kosten van de zorg zijn toegenomen, maar de Arnhemse verzekeraar zegt eigen geld aan te spreken om de stijging te beperken.

De premie voor de zorgverzekering VGZ Ruime Keuze (natura) gaat volgend jaar naar 132,65 per maand. De meest gekozen verzekering van deze organisatie gaat daarmee 8,20 euro per maand meer kosten dan dit jaar. De zorgverzekeraar gebruikte de bijdrage van het Zorgverzekeringsfonds voor coronakosten vorig jaar al om de premies zo laag mogelijk te houden, „maar dat geld kun je maar één keer uitgeven”, aldus een woordvoerder. Later maakt VGZ de andere premies bekend, waaronder die voor de goedkopere Bewust- en basisverzekering.

De meest gekozen basisverzekering (Zorg-op-Maatpolis) van CZ gaat 134,50 euro per maand kosten, 4,90 euro meer. Ook hier is de prijs nog gedempt, met geld uit de teruggave van het overschot uit de landelijke catastroferegeling.

Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO komen later vrijdag met hun premies. Het moederbedrijf van de merken, Achmea, heeft al wel gezegd dat het 380 miljoen euro uit de eigen reserves haalt om de stijging van de premies te beperken.

Menzis en DSW hebben eerder hun premies al bekendgemaakt. Bij beide bedrijven gaat het bedrag omhoog met 3,25 euro per maand.