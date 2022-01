Franswillem Briët, oud-bestuurder Unilever en Hoogovens, overleden

De op 13 oktober 1947 in Rotterdam geboren Briët, zoon van een kunsthistorica en jurist, was na zijn Unilever- en ’staaljaren’ topman bij verzekeraar De Goudse en bestuursvoorzitter van PME Pensioenfonds.

Briët, studievriend van oud-minister en voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer, begon in 1972 in Leiden aan zijn studie rechten, en startte in 1975 als consultant bij Unilever.

Hij maakte een beslissende carrièrestap als directieleid bij de maker van diepvriesproducten Iglo-Ole (1980-1983), en werd daarna hoofd arbeidsverhoudingen bij werkgever Unilever.

Fanatiek zeiler

In 1985 kreeg de voormalige sportzeiler, die voor Nederland deelnam aan het WK, vijf jaar lang binnen hetzelfde voedings- en levensmiddelenconcern de functie van voorzitter bij Lever Brothers in Malawi.

In 1989 verhuisde hij korte tijd naar Zweden, waar hij tot 1990 de functie voorzitter van Foods Bedrijven voor Unilever bekleedde. In 1990 werd hij voor vier jaar algemeen-directeur van Lever Industrial bij de in 1929 opgerichte multinational. Briët beëindigde in 1997 zijn bestuursloopbaan bij Unilever als voorzitter van de directie Nederland.

Frans Willem Briët (l.) naast Tony Pedder tijdens de persconferentie in 2001 waar het bedrijf Corus bekend maakt 6000 werknemers te willen ontslaan in Engeland na een verlies van 3,5 miljard gulden. Ⓒ ANP/HH

Hij was vervolgens van 1997 tot 2000 bestuurder bij Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken. Van 2000 tot 2001 continueerde hij zijn bestuursloopbaan als executive director bij het Corus omgedoopte staalbedrijf, waarin hij de Britse en Nederlandse bloedgroepen probeerde samen te smeden.

Hij stapte daarna uit de staalwereld, en leidde van 2002 tot 2009 verzekeraar De Goudse.

Pensioenen

Daarna maakte Briët weer een overstap: van 2011 tot met 2019 leidde hij als bestuursvoorzitter PME Pensioenfonds.

De rasbestuurder bekleedde daarnaast talloze commissariaten. Zo zat Briët acht jaar in de raad van commissarissen van de coöperatie Royal Flora Holland, van 2009 tot en met eind 2013 als voorzitter. Van 2010 tot 2012 was hij toezichthouder bij DWS Zorgverzekeringen, en begeleidde hij sinds 2009 ook nutsbedrijf Alliander als commissaris. Die functie had hij tien jaar lang ook bij uitvaartbedrijf Monuta.