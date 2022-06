Airbnb maakt voorgoed einde aan feestje bouwen in tijdelijk onderkomen

Huurders die toch een feestje bouwen in hun Airbnb-accommodatie lopen het risico dat hun account tijdelijk wordt afgesloten. In de ergste gevallen mogen ze helemaal niet meer via de site een vakantie-appartement huren.

Airbnb zegt de maatregel in augustus 2020 voornamelijk vanwege de coronapandemie te hebben ingevoerd. Doordat clubs en bars dicht moesten, verplaatste een deel van het nachtleven zich heimelijk naar Airbnb-appartementen. Die accommodaties worden vaak verhuurd door particulieren, waardoor het aantal klachten door omwonenden over feestende huurders in die periode aanzienlijk toenam. Daarnaast dreigden de feestjes ook besmettingshaarden te worden, waardoor ingrijpen volgens Airbnb noodzakelijk werd.

Feestjes

Op basis van eigen cijfers meldt Airbnb dat het aantal klachten over feestjes wereldwijd met 44 procent is gezakt. In Nederland kreeg het platform naar eigen zeggen 30 procent minder meldingen dan voor het feestverbod. Ruim 6600 Airbnb-gasten kregen een schorsing opgelegd omdat ze de regels hadden overtreden. Airbnb denkt nog na over een uitzondering op de regels voor verhuurders van locaties die juist zijn gespecialiseerd in feesten en partijen.