’Op Ibiza is geen hippie meer zonder Rolex’

Premium Binnenland

Pullen vliegen over tafel op Oktoberfest: ’De Duitsers drinken veel, maar dat doen wij ook’

’Jetzt geht’s los’. Na twee jaar coronapauze vliegen de Duitse bierpullen weer over de tafel op het Oktoberfest in München. Ondanks de crisis vermaken miljoenen bezoekers zich op hoempapamuziek van de lokale fanfare in de Zuid-Duitse stad. En ook de Nederlanders zijn weer van de partij, compleet met...