AkzoNobel rondt overname Mapaero af

Volgens AkzoNobel wordt met de overname de positie in de wereldwijde luchtvaartmarkt versterkt. Mapaero werd in 1992 opgericht en is gespecialiseerd in duurzame en milieuvriendelijke coatings. Er werken ongeveer 140 mensen bij het bedrijf.

Mapaero heeft zijn hoofdkantoor en productiefaciliteit in Pamiers, ten zuiden van Toulouse. Ook heeft de onderneming verkoopkantoren in Seattle, Hongkong, Groot-Brittannië en Duitsland.