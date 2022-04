Premium Het beste van De Telegraaf

Geen einde aan prijsstijging potje verf, maar consument blijft klussen

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Verfmaker AkzoNobel profiteert van groeiende groep jongeren die gaan doe-het-zelven. Ⓒ ANP/HH Akzo Nobel 84.52 7.42 %

De woning toe aan een nieuwe verfbeurt, maar schrikken van de prijs van een potje verf. Wen er maar aan, want hoewel de prijs van een potje lak of verf al fors is gestegen, zal verf dit jaar nog fors duurder worden. „En of klanten die prijsverhoging accepteren? De vraag naar verf blijft maar stijgen.” Consumentenvertrouwen