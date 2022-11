Huishoudster klaagt Bezos aan om racisme en slechte werkomstandigheden

Wedaa trad in 2019 in dienst bij bedrijven die de villa’s van de Amazon-oprichter beheerden en werkte soms tien tot veertien uur per dag, staat in rechtbankdocumenten. Ze gaf leiding aan een team van vijf of zes schoonmakers.

In de aanklacht, die is ingediend bij een rechtbank in Seattle, beweert Wedaa dat deze personeelsleden geen aparte ruimte voor pauzes hadden en veel moeite moesten doen om een wc te bereiken. Lunch aten de medewerkers in een wasruimte. Het gebruik van een toilet in een nabijgelegen ruimte van de beveiliging zou niet zijn toegestaan, waardoor de schoonmakers door een raam moesten klimmen om een andere wc te bereiken.

Een van de managers in Bezos huis zou zich daarnaast agressief hebben gedragen richting Wedaa. Hij behandelde haar en andere medewerkers met een Latijns-Amerikaanse achtergrond bovendien anders dan witte medewerkers, stelt ze in de aanklacht.

Een advocaat van Bezos en de bedrijven Zefram en Northwestern, verantwoordelijk voor het beheer van de villa’s, noemt de aanklacht van Wedaa ongegrond. De raadsman meldt dat Wedaa een „bedrag van zes cijfers” als jaarsalaris verdiende en ze zelf verantwoordelijk was voor het regelen van haar lunch. Hij beweert dat de oud-werkneemster na haar ontslag aanvankelijk 9 miljoen dollar eiste en een rechtszaak aanspande toen ze haar zin niet kreeg. „Het bewijs zal aantonen dat mevrouw Wedaa is ontslagen om haar functioneren.”