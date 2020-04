Grillige olieprijs richt zich weer flink op

De WTI-prijs steeg rond 16.30 uur (Nederlandse tijd) met meer dan 3% tot boven de $24 per vat. Eerder deze maand werd nog een dieptepunt van onder de $20 aangetikt.

Beleggers kijken gespannen uit naar de OPEC-vergadering die morgen staat gepland om te zien of de leden van het oliekartel er in zullen slagen om een deal te sluiten over een beperking van de olieproductie.

Daarnaast is er nog grote onzekerheid of de Amerikaanse president Trump ook mee gaat doen met de OPEC en het mes zal laten zetten in de olieproductie in de VS.

Er heerst al weken flinke turbulentie op de oliemarkt nadat de grote olieproducenten Saoedie-Arabië en Rusland met elkaar in de clinch raakten. De strijdbijl tussen beide grootmachten zou inmiddels weer zijn begraven.