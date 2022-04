Zeeuwse kreeft weer boven water!

Op de Oosterschelde haalde de Zeeuwse commissaris van de koning Han Polman het eerste exemplaar boven water, samen met de Zeeuwse horeca-ambassadrice Nelleke Launspach. Zij nam van zakenman Luit Ezinga het voorzitterschap over van de organiserende stichting.

,,We hebben hem Gerrit gedoopt”, zei Polman over de forse kreeft van twee kilo. ,,We vroegen schipper Robin van den Hoek of we hem mochten noemen naar zijn overleden vader Gerrie, die eigenlijk het schip gevaren zou hebben. ‘Hij zou vereerd zijn geweest’, reageerde Robin.”

De kreeftenboot van de familie Van den Hoek op de Oosterschelde.

Aan boord van passagiersschip Frisia werd het schouwspel op het water aandachtig gevolgd door Elizabeth Ward Neiman, ambassadeur van Panama in ons land. ,,Mensen vragen me welke sancties Panama neemt tegen Rusland”, zei ze. ,,Wij zijn neutraal. Wij kunnen niemand weigeren door het Panamakanaal te varen, ook de Russen niet.”

Diplomaten Elizabeth Ward Neiman en Meline Arakelian aan boord van de Frisia.

Meline Arakelian, de plaatsvervangende Nederlandse ambassadeur in Brussel, vertelde dat de Russische president Poetin zich ooit beledigd uitliet over vrouwelijke diplomaten die de Verenigde Staten naar Rusland stuurden: ,,’Dat doen ze om mij te kleineren’, zei hij”, wist te te vertellen.

Tijdens een lunch in de Nieuwe Kerk in Zierikzee kwamen de allereerste kreeften op tafel. De avond tevoren was er een intiem diner in de hostellerie Schuddebeurs. Chef-kok Bart de Bree zette zijn gerechten zelf op tafel: ,,Hier speelt hetzelfde als overal in de horeca”, verklaarde hij: ,,Personeelstekort.” Volgens Edwin Suykerland, verkoper van watermerken Bru en Spa, kan het horecazaken nog de das om doen: ,,Ik denk dat we opeens horen dat zaken verkocht zijn, zonder dat we wisten dat ze te koop stonden. De aasgieren zweven al rond.”

In hostellerie Schuddebeurs, v.l.n.r. Bob Bron, Marianne en Luit Ezinga, Edwin Suykerland en Bart de Bree. Ⓒ Foto De Telegraaf

Suykerland kwam met allerlei wetenswaardigheden en technische detail over zijn tafelwater, die champagneman Bob Bron, directeur Moët Hennessy, geboeid in zich opnam.

,,Het water in een fles Bru is vijftig jaar oud. De bruis is natuurlijk, in Spa-rood wordt koolzuur toegevoegd.” Ezinga veerde op: ,,Ik heb een fles Bru uit 2000! Is dat nog iets waard?” Bron glimlachte fijntjes en reageerde: ,,Tussen €2,95 en €3,50?”

Suykerland liet zich niet uit het veld slaan: ,,Kraanwater is gezuiverd rioolwater. Daar zitten sporen in van medicijnen en anticonceptiemiddelen!”

Bron voegde eraan toe: ,,Ik hoorde dat het riool water in Volendam op maandagen meer cocaïne bevat dan elders in het land. Vanwege het drugsgebruik in het uitgaansleven in het weekeinde!”

Hoe dan ook: de Oosterschelde-kreeft komt uit water dat eeuwig bestaat. De vangst is toegestaan tot 16 juli. Daarna is het seizoen voorbij en kunnen de dieren rustig werken aan de volgende generatie.