Ook groente- en fruittelers willen steun om corona

Zonder steun zal het aanbod aan groente- en fruitsoorten op termijn een stuk kleiner worden, waarschuwt belangenorganisatie GroentenFruit Huis.

Bedrijven in de voedingstuinbouw ondervinden momenteel veel schade door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De groente- en fruitbedrijven kampen nu met extra kosten voor transport en beschermingsmiddelen om werknemers veilig te kunnen laten werken. Daarnaast produceren de telers zonder te weten of er wel markt is voor hun producten en, als die markt er wel is, of zij dan toegang hebben tot die markten.

Over de hele breedte van de voedselvoorziening varieert het omzetverlies van de bedrijven van 40% tot 95%, aldus de belangenclubs. Vooral telers en leveranciers van specialistische producten worden hard geraakt, waardoor zonder hulp het assortiment aan groente- en fruitsoorten kan verschralen.

Aanvoer bedreigd

Er is nu nog voldoende verse groente en fruit voor handen, stelt GroentenFruit Huis, maar de continuïteit van de aanvoer wordt bedreigd. Er is extra geld nodig om de productie, invoer en de afzet te garanderen.

Nederland is goed voor 22% van de handel in groente en fruit tussen de Europese lidstaten. Een derde van de volledige groente- en fruitimport binnen de Europese Unie loopt via Nederland. Zelfs de helft van de groente en bijna een derde van het fruit dat Duitsland tussen maart en oktober importeert, is afkomstig uit Nederland.