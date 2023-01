Premium Het beste van De Telegraaf

Column: hoe moeilijk kan de ’pensioenlumpsum’ zijn?

Door Theo Gommer Kopieer naar clipboard

Het plan om werknemers de kans te geven in één keer 10% van hun pensioen op te nemen bij hun pensionering is opnieuw uitgesteld. Ⓒ ANP/HH

De optie voor werknemers om een eenmalige lumpsum, dat is 10% van de gekapitaliseerde waarde van iemands pensioen, op pensioeningangsdatum te ontvangen, is wéér uitgesteld. Nu tot 2024. De wet hiertoe is al in 2021 aangenomen en zou per 2022 ingaan.