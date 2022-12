Premium Het beste van De Telegraaf

Column: onze welvaart krijgt een wankele basis

Door Jaap van Duijn

Sectoren als de horeca dragen weinig tot niets bij aan de arbeidsproductiviteit en dus ook niet aan de welvaartsstijging. Ⓒ ANP/HH

Hoewel de bureaus nog positief zijn over de groei van onze economie in 2023 – het Centraal Planbureau voorspelt 1,5% en het IMF 0,8% economische groei – lijkt Nederland toch op een recessie af te stevenen. Met de hoge inflatie en de daling van de koopkracht is dat haast onvermijdelijk. Volgens DNB-president Klaas Knot is een milde recessie waarschijnlijk niet eens voldoende om de inflatie te beteugelen. Afkoeling is volgens hem ’absoluut nodig’.