Celstraf voor stelende directeur Droom Wens

De rechtbank in Zwolle veroordeelde Koos van G. maandag tot tot een celstraf van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De rechtbank verbood de man verder om zich ooit nog bezig te houden met goede doelen of fondsenwerving, inclusief het gebruikmaken van business seats in de lounge van zijn ’lijfclub’ Excelsior. De officier van justitie had 3 jaar cel waarvan 6 maanden voorwaardelijk geeist.

De verdachte was zowel voorzitter, penningmeester als secretaris van z'n eigen Stichting Droom Wens. De doelstelling van de stichting was om dromen of wensen te verwezenlijken van kinderen die een ingrijpende of traumatische ervaring achter de rug hebben.

Het geld verdween in de jaren 2014-2018 in de zakken van Koos van G., die er onder meer zijn gokverslaving van bekostigde. Zo werd volgens de rechtbank van de Rabobankrekening van de goededoelen-directeur tot en met april 2018 een bedrag van in totaal €512.100 besteed aan kansspelen, voornamelijk via goksites of contante opnames bij Holland Casino. Daarvan verloor hij €385.000.

Geld dat op een ING-rekening van de stichting binnenkwam, in totaal €87.000, werd voor het grootste deel besteed aan andere zaken. Het meeste geld werd besteed aan goksites, het casino en business seats bij Excelsior.