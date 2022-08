OPROEP | Vraag jij je baas om hulp omdat je niet rondkomt?

Je kunt bij je werkgever aankloppen als je niet rondkomt. Die kan wellicht meer uren geven, een voorschot uitbetalen, of een promotie in het vooruitzicht stellen. Heb jij dit gedaan of ben je van plan om dit te doen, en wil vertellen over je ervaringen? Dat kan ook anoniem. Mail je verhaal en telefoonnummer naar marlou.visser@telegraaf.nl.