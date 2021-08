Wall Street dringt vrees afbouw Fed-steun terug

Kopieer naar clipboard

Ⓒ AFP

NEW YORK (ANP) - Na de terughoudendheid in de voorbije dagen laten de Amerikaanse aandelenbeurzen vrijdag veerkracht zien. Beleggers in de VS drongen de vrees voor een eerdere afbouw van de crisissteun door de Federal Reserve naar de achtergrond.