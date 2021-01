Horde hyena’s sleurt hedgefonds onderuit in strijd om GameStop

Een aandeel van GameStop woensdagavond zo’n $350 waard. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het Amerikaanse bedrijf GameStop, dat computerspelletjes verkoopt, is zélf speelbal geworden in een gevecht tussen hedgefondsen die met een miljardeninzet gokken op een koersdaling, en particuliere beleggers die de koers juist collectief omhoog jagen. Voorlopig zijn die laatste – de ’hyena’s’ – aan de winnende hand. Mede omdat ze zich heviger in de strijd werpen dan ooit.