Fitch noemt Argentinië wanbetaler

De Argentijnse minister van Financiën Hernan Lacunza beleeft zware tijden. Ⓒ AFP

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Kredietbeoordelaar Fitch meent dat Argentinië niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. De rating van het Zuid-Amerikaanse land dat in een ernstige economische crisis verkeert, werd verlaagd van CCC naar 'Restricted Default'. De stap komt nadat Argentinië besloot afbetalingen op staatsleningen op te schorten. Fitch meent dat het land daarmee in gebreke blijft.