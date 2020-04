Amsterdam - Supermarktketen Albert Heijn opent vanaf maandag afhaalpunten in vijf ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Nieuwegein. „Op deze manier willen we de zorgmedewerkers ontlasten. Zij kunnen hun boodschappen bestellen en afhalen op het werk”, zegt ceo Marit van Egmond in een gesprek met De Financiële Telegraaf.