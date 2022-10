Premium Het beste van De Telegraaf

De enige app die je nog nodig hebt: ’Chief Twit’ Musk heeft grote plannen

Door Vian Schouten

Twitter is nu echt in bezit van miljardair Elon Musk. Ⓒ ANP/HH

SAN FRANCISCO - Een half jaar na het eerste bod van Elon Musk op Twitter is het hem dan toch gelukt. De rijkste man ter wereld heeft zijn gewilde speeltje in bezit. „De vogel is vrijgelaten”, schreef hij op het mediaplatform, waar hij zichzelf nu tot ’Chief Twit’ heeft gebombardeerd.