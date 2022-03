Groningse productie mosterd met bijna derde omlaag door Oekraïne

Marne Mosterd levert zelf het zaaizaad voor de mosterdpitten aan Oekraïne. Als daar wordt geoogst komt de opbrengst terug naar Groningen, waar de mosterd wordt geproduceerd.

Bekijk ook: Oorlog in Oekraïne maakt honing snel duurder

Overleven

Sinds het uitbreken van de oorlog ligt de productie deels stil, zegt directeur Paul de Vries. „We zijn afhankelijk van mosterdzaad uit Canada en Oekraine”, zegt De Vries. „We waren net bezig met de pitten uit Oekraïne toen de oorlog uitbrak. We hadden wel wat voorraad, maart om tot oktober normaal te kunnen overleven, moesten we de productie deels stilleggen.” In het najaar komt de oogst uit Canada binnen.

De productiestop treft vooral de productie van mosterd voor de industrie en export. „De Nederlandse consument zal er niet zo veel van merken”, denkt De Vries. „Behalve dan dat de mosterd duurder wordt.”

Canada

Die prijsstijging zal zich in het najaar voortzetten, verwacht De Vries. „In oktober komen de mosterdpitten uit Canada. Maar nu de productie in Oekraine weg is gevallen, kun je je voorstellen dat iedereen in de markt zich op die Canadese pitten stort.”