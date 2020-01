Mercedes populairste luxe-automerk

Over heel 2019 verkocht BMW wereldwijd bijna 2,2 miljoen auto’s. Dat betekende een stijging op jaarbasis met 2 procent. Bij Mercedes was sprake van een verkoopplus van 1,3 procent tot 2,3 miljoen luxewagens, zo bleek eerder. Audi wist op zijn beurt ruim 1,8 miljoen wagens af te leveren, hetgeen een stijging van 1,8 procent op jaarbasis was.

Handelsconflicten

De vraag naar luxewagens had vorig jaar last van de impact van de tragere economische groei en de gevolgen van handelsconflicten. Toch was dit in het luxesegment minder dan in de automarkt in zijn geheel, waar in sommige regio’s sprake was van krimp. De mogelijke blootstelling aan hogere heffingen tussen machtsblokken als China, Europa en de Verenigde Staten kunnen de vooruitzichten van automakers vertroebelen.