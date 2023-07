ING voorziet volgend jaar grootste krimp in de bouw sinds 2013

„In 2022 en begin 2023 bood de toenemende vraag naar energiebesparende maatregelen tegenwicht. De vraag hiernaar blijft hoog, maar door de gedaalde energieprijzen is de hausse wel over”, stelt ING. Volgens de bank is er bij projectontwikkelaars en producenten van beton en bakstenen nu al „een flinke daling” van de vraag zichtbaar. „De komende kwartalen zal dit in de gehele bouwketen voelbaar worden”, aldus het economische bureau.

ING verwacht dat de bouwsector dit jaar nog licht groeit met 0,5 procent.

De economen wijzen erop dat de productie van bouwmaterialen, zoals beton, cement en bakstenen met 20 procent zijn gedaald in een jaar tijd. „Bouwbedrijven bestellen minder bouwmaterialen die vooral bij nieuwbouwprojecten worden gebruikt, omdat zij al te maken hebben met minder opdrachten”, staat in het rapport.

Een ander knelpunt voor de bouw is de stikstofkwestie in Nederland, waarvan de oplossing door de recente val van het kabinet mogelijk langer op zich laat wachten. „Om te bouwen moeten vergunningen aangevraagd worden, maar omdat daar stikstof mee vrijkomt - ook al is het maar heel weinig - kan er dan vaak geen vergunning verleend worden”, verduidelijkt bouweconoom Maurice van Sante. Vooral de grotere bouwprojecten lopen hierdoor volgens hem vertraging op.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gaf vorige maand al aan dat de bouw van nieuwe woningen sneller terugloopt dan gedacht. Het instituut voorspelde dat er dit jaar vermoedelijk 6,5 procent minder wordt gebouwd ten opzichte van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht het onafhankelijke onderzoeksbureau nog eens een daling van 8 procent.

Het EIB gaat ervan uit dat de totale bouwproductie, waar bijvoorbeeld ook verbouwingen en wegenbouw onder vallen, dit jaar met 2 procent daalt. De verwachtingen voor 2024 zijn nu bijgesteld van 2 procent naar 2,5 procent krimp.