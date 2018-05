John de Mol stapt in bij maker slimme sportcamera's

Ook maakt het bedrijf sportanalysesoftware. Hoe groot het belang van Talpa is en wat het mediabedrijf van John de Mol ervoor betaalt, is niet bekendgemaakt.

Talpa had eind vorig jaar al aangegeven meer voetbalwedstrijden uit te willen zenden in een samenwerking met de KNVB. Met behulp van slimme camera's en software worden op VoetbalTV vanaf 1 september ongeveer 80.000 amateurwedstrijden per jaar uitgezonden.

Camvision werkt onder meer samen met Feyenoord. Ook de Zwitserse voetbalcompetitie, de Portugese voetbalbond en Rapid Wien zijn klanten van de Tsjechen.