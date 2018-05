Patiënt wil vooraf bijkomende kosten ziekenhuis weten

Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland waaraan ruim zesduizend mensen meededen.

Patiënten weten van te voren vaak niet waar ze aan toe zijn: de bijkomende kosten zijn vaak erg verschillend. Soms is de televisie gratis, terwijl daarvoor ergens anders bijna tien euro per dag moet worden betaald. Ook weten mensen vaak niet of de koffie en thee gratis zijn en of er moet worden betaald voor toegang tot het internet.

Parkeren

Parkeren kost de meeste mensen het meeste geld. En hoewel er begrip voor is dat moet worden betaald voor een plekje, vinden de deelnemers aan het onderzoek wel dat ziekenhuizen dat beter moeten bekendmaken. Kunnen mensen die vaak naar het ziekenhuis komen korting krijgen? Is het mogelijk een maandabonnement te kopen voor parkeren en wat kost dat dan?, zo vraagt een deel van de ondervraagden zich af.

De kosten voor televisie en maaltijden begrijpt men ook vanuit het oogpunt dat de zorgkosten toenemen en dat men thuis ook voor deze voorzieningen moet betalen. Ze vinden het echter wel vervelend dat ze regelmatig achteraf nog met die kosten worden geconfronteerd. Ze willen graag de bedragen weten voor ze naar het ziekenhuis reizen.