Voormalig Airbus topman in beeld bij Air France KLM

Brégier is twee jaar geleden ook al gevraagd om Air France KLM te leiden. Hij weigerde de functie, omdat hij het salaris te laag vond. Janaillac verdient een half miljoen.

De situatie is nu echter anders. Brégier vertrok een aantal maanden geleden noodgedwongen bij Airbus. Het plan was dat hij bestuursvoorzitter Tom Enders zou opvolgen, maar dat liep mis als gevolg van een corruptieaffaire. Air France KLM reageerde nog niet op een verzoek om commentaar over de kandidatuur van Brégier.

Air France wordt al maandenlang geteisterd door stakingen, die het bedrijf €300 miljoen hebben gekost. De Franse minister van Financiën zei maandagochtend dat de Staat Air France KLM niet gaat redden, mocht het bedrijf ten onder gaan aan het loonconflict.