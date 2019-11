Arme gezinnen staan niet helemaal in bijleskou

Sommige docenten zijn bereid leerlingen uit arme gezinnen enkele uren gratis les te geven. Ⓒ Instituut HIP

De kritiek op betaald aanvullende onderwijs is dat het voor een tweedeling in de maatschappij zou zorgen. Voor arme gezinnen zijn de jaarlijkse kosten van vaak honderden euro’s nauwelijks op te brengen. Zij kunnen her en der echter op financiële steun rekenen.