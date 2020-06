IMF: dieper dal en trager herstel door coronacrisis

Dit jaar krimpt de economie met maar liefst 4,9%. In april, het vorige moment dat het IMF de balans opmaakte, was dat nog een krimp van 3%. Volgend jaar trekt de economie met 5,4% aan, maar dat is 0,4% procentpunt lager dan het IMF in april verwachtte.

Bekijk ook: IMF sombert over wereldeconomie

In totaal kost het coronavirus de wereldeconomie in 2020 en 2021 een bedrag van $12.000 miljard. Dat de cijfers slechter zijn dan drie maanden geleden, is omdat anti-coronamaatregelen, zoals afstand houden, ook in de tweede helft van het jaar nog nodig zijn.

Eurozone krimpt sneller dan VS

De krimp is in de eurozone met een min van 10,2% groter dan in de VS (-8%). Al gaat het herstel in 2021 ook een stapje harder (6% tegenover 4,5% in de VS).

Binnen de eurozone worden de zuidelijke landen volgens het IMF weer meer getroffen dan de noordelijke. Duitsland krimpt dit jaar met 7,8%, tegenover 12,5% voor Frankrijk en 12,8% in Italië.

Diepere crisis en herstel laat ook in Nederland langer op zicht wachten, waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) woensdag. Ⓒ FOTO ANP

De nieuwe cijfers zijn een update van de World Economic Outlook, het halfjaarlijkse rapport waarin het IMF de wereldeconomie doorlicht.

Het fonds in Washington waarschuwt ook dat de ramingen met nog meer onzekerheid zijn omgeven dan normaal. Het is koffiedik kijken hoe het herstel gaat verlopen, nu 75% van de landen tegelijkertijd de economie voorzichtig probeert op te starten. „Maar aangezien een medische oplossing er nog niet is, is de kracht van het herstel heel onzeker en de impact op sectoren en landen ongelijk”, schrijft IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath.

Wordt er snel een vaccin of behandeling gevonden, dan kan de economie ook spoediger herstellen. Maar een ’tweede golf’ aan infecties betekent dat mensen opnieuw thuis moeten blijven, de hand op de knip houden en bedrijven nog verder in zwaar weer komen.

$10.000.000.000.000 aan steun

Maar er zijn wat lichtpuntjes in de sombere IMF-analyse. Beleidsmakers zijn niet op hun handen blijven zitten en hebben met allerlei maatregelen een nóg ergere crisis voorkomen. Wereldwijd is er tot nu toe $10.000 miljard aan begrotingssteun aangekondigd.

Daarnaast hebben centrale banken de rente laten zakken en extra steunprogramma’s aangekondigd. De Europese Centrale Bank koopt bijvoorbeeld tot het einde van het jaar voor €1350 miljard aan obligaties op. Een van de effecten is dat de rente op de staatsschuld van eurolanden hierdoor niet te hard stijgt.

Volgens het IMF zijn er nog steeds maatregelen nodig. „De gezondheidszorg moet voldoende capaciteit hebben. Zorg voor voldoende testcapaciteit en isolatie en houd afstand in het openbaar. Die maatregelen helpen de verspreiding voorkomen, zorgen ervoor dat mensen weten dat een nieuwe virusgolf adequaat aangepakt kan worden, en minimaliseert de verstoring van de economie”, zegt Gopinath: „Want we zijn er nog niet.”