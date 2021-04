Oproep: Er financieel op achteruit gegaan na overlijden partner?

Binnenland

Jongen (16) overleden door ontploffing in woning Barendrecht

De 16-jarige jongen die vrijdagmiddag door een ontploffing in een woning in Barendrecht zwaargewond raakte, is overleden. Het slachtoffer uit Heerjansdam liep ernstig hoofdletsel op en stierf later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval.