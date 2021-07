Nieuwe klap voor Gerard Sanderink: tonnen voor met ruzie ontslagen ex-directeuren

Centrics commercieel directeur heeft naast een transitievergoeding recht op een zogenoemde billijke vergoeding van €175.000, een hoger bedrag dan de rechter in kort geding bepaald had. De managing director van de afdeling staffing krijgt een transitievergoeding en een billijke vergoeding van €200.000. Daarbij speelde mee dat die managing director in kort geding zijn baan had teruggeëist en de rechter bepaald had dat dit moest gebeuren, maar dat Centric daar niet aan meewerkte.

Rian van Rijbroek

Het is al geruime tijd onrustig bij Centric en andere bedrijven van Sanderink zoals bouwer Oranjewoud. Sinds de miljardair een vriendschap heeft gesloten met zelfverklaard cyberveiligheidsspecialist Rian van Rijbroek kreeg hij ruzie met vrijwel het hele bestuur van Centric.

Ook Brigitte van Egten, oud-topvrouw van een zonnepanelenbedrijf van Sanderink die bij Centric op de loonlijst stond en jarenlang de partner van Sanderink was, heeft sindsdien met hem ruzie. Sanderink is al meerdere keren veroordeeld wegens het op de websites van zijn bedrijven plaatsen van beschuldigingen van fraude aan het adres van Van Egten.