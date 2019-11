'ASML mooi maar duur'

ASML is volgens Ingemann een "erg mooi bedrijf" maar als investering wel erg duur. Stukken in de Veldhovense onderneming worden verhandeld voor 29 maal de geschatte winst. Bij het aandeel Samsung, dat dit jaar 33 procent in waarde steeg, gaat het om 13 keer de geschatte winst.

Volgens Ingemann is ook een aantal sterk groeiende Amerikaanse bedrijven te duur. Wel investeren fondsen onder zijn beheer "een beetje" in Microsoft. Hij kijkt vooral voor investeringen in goedkopere in Aziatische landen als Japan, Zuid-Korea en Singapore. In het geval van Samsung verwacht hij een opleving van de vraag naar chips door de introductie van nieuwe smartphones, ontwikkeling van 5G-technologie en nieuwe investeringen in cloudtechnologie.