Geen parkeerboete bij haperende scanauto

En daar ging het mis in Tilburg. Een scanauto stelt de locatie van een geparkeerde auto vast aan de hand van de GPS-coördinaten. Maar als de scanner die coördinaten niet kan matchen met de huisnummers in die betreffende straat, dan zoekt de scanauto naar de dichtstbijzijnde huisnummers. In dit geval bleek dat een totaal andere straat.

De gemeente had van de parkeerovertreding ook een foto gemaakt en vond dat voldoende bewijs om wel een naheffing op te leggen.

Maar de rechter veegde dat verweer van tafel. Dat het systeem de GPS-coördinaten koppelt aan het dichtstbijzijnde perceelnummer en niet aan het juiste adres, is voor rekening en risico van de gemeente. Overigens ging het hier om welgeteld €1 naheffing parkeerbelasting, wel verhoogd met €62 administratiekosten.