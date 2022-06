Premium Het beste van De Telegraaf

Onzekere toekomst voor jonge boeren

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Amber Laan wil over tien jaar het bedrijf van haar ouders overnemen. Ⓒ Amaury Miller

Voor de agrarische sector is het vrijdag de dag van de waarheid als het kabinet met zijn stikstof- en landbouwplannen komt. Vooral jonge boeren en tuinders smachten naar perspectief. „Dat is niet miljarden pompen in opkoopregelingen, maar in innovatie en toekomstbestendige bedrijven.”