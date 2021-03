Geknipt voor de rechter

Arjen Paardekooper met kapper Alex Degens bij Wout van de Hare Kappers. Ⓒ De Telegraaf

,,Maandag moet ik netjes zijn, voor de rechtszaak over de strenge coronatijden in de winkels!” Advocaat Arjen Paardekooper wilde per se in alle vroegte de eerste zijn die weer kon worden gesoigneerd door de kappers van Van de Hare in hartje Amsterdam. Met een fles rosé Ruinart-champagne vierde hij dat in ieder geval de kappers weer gewoon open zijn.