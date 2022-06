Beleggen in sneakers van 2 miljoen

Sommige sneakers zijn zo bijzonder, dat ze meteen met winst kunnen worden doorverkocht. Zo was de verkoopwaarde van de Nike Dunk SB Low Paris $80, en worden die inmiddels voor $90.000 verkocht. Of de Jordan 1 OG Bred uit 1985, waar de verkoopprijs $65 was en die nu een kleine $95.000 waard is, een groei van 145.000%.

Bekende merken

Tips voor beleggers zijn vanuit DealA: houd het bij bekende merken, zoals Nike of Adidas. En een gymp kan in eerste instantie niet echt bijzonder lijken, maar op den duur toch flink in waarde stijgen. Ook hier, net als op de aandelenbeurs, is geduld een beproefd recept. Overigens kan, eveneens net als op de beurs, de opbrengst uiteindelijk juist tegenvallen omdat er meer van het type schoen zijn dan gedacht.

Een andere tip is op de release data letten van nieuwe exemplaren, zoals dat in deze wereld heet. De verkoop van sommige sneakers worden vooraf aangekondigd via websites als Sneakerjagers.nl.

Emotioneel proces

En let op de rest van de markt: wat doen sneakers, welke vallen in de smaak? Het beleggen, in welk product dan ook, blijft een emotioneel proces. De prijs stijgt met de vraag. En die vraag of emotie kan zomaar weer inzakken.

Frank Klerks van Outsole zegt dat het nauw komt: „Niet iedere sneaker wordt meer waard, maar de Air Max 1 is bijna gegarandeerd een goede belegging, al gaat dat niet per se om duizenden euro’s.” En als het geen goede belegging is, kan je ze nog altijd dragen. „Dat is het grote voordeel van sneakers.”