Verzekeraar mag geen telefoonnummer eisen

Dat heeft de geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald. Een verzekeraar moet daar een goede reden voor hebben en gemak voor het bedrijf is niet voldoende.

Het Kifid deed de uitspraak in de zaak van een consument die online een autoverzekering wilde afsluiten bij Allsecur, het huidige Allianz Direct. Hij vulde wel zijn post- en e-mailadres in, maar wilde niet zijn telefoonnummer geven. In plaats daarvan gaf hij een fictief nummer op. Allsecur wees de aanvraag om die reden af.

Als hij vervolgens bij Allianz Nederland een autoverzekering wil afsluiten wordt hij ook daar geweigerd. Dit omdat hij niet heeft aangegeven dat hij eerder bij een andere verzekeraar is afgewezen.

Het Kifid geeft de consument echter gelijk. De verzekeraar heeft aan een post- en e-mailadres voldoende om de man te bereiken. Ook is een telefoonnummer niet noodzakelijk om fraude te herkennen. Dat de man bereid was valse informatie op te geven om een verzekering af te sluiten, kan volgens het Kifid wel een reden zijn voor het weigeren van een verzekering.