Beursblog: AEX kruipt zonder impuls VS nipt hoger streep over

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

SenseGlove, gevestigd in de stad Delft, heeft de eerste plaats behaald in de 17de editie van de KVK Innovatie Top 100. Het bedrijf heeft een handschoen ontwikkeld, een 'robothand', waarmee de gebruiker een virtueel object kan aanraken, voelen en manipuleren alsof het echt is. Operationeel directeur Rania Karoui sloeg vanochtend de Gong. Ⓒ Euronext AEX 748.35 0.04 %

De AEX heeft maandag uiteindelijk een nipte winstje op de borden gezet in een handelsessie op Blue Monday met weinig beweging. Door de rustdag op Wall Street kijken beleggers even de kat uit de boom. Bij de hoofdfondsen valt Philips in de smaak. In de Midkap zakt Just Eat Takeaway flink weg.