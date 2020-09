Analyse: bezuinigen maakt plaats voor investeren

Ministers Hoekstra (Financiën, l.) en Wiebes (Economische Zaken) gaan €20 miljard investeren. Ⓒ ANP

Eindelijk komt het kabinet met het langverwachte groeifonds. De omvang is veel kleiner dan aanvankelijk de bedoeling was. Maar het fonds markeert wel een kentering in het denken: van bezuinigen naar investeren.