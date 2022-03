Premium Het beste van De Telegraaf

Klant supermarkt mag zelf eierprijs bepalen

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Wilt u bruine eieren of witte? Ⓒ Foto ANP / HH

Amsterdam - De klant de prijs laten bepalen in de supermarkt. Is dat een goed idee? Consumentenbeweging ’Onze Markt’ doet het met eieren. Vanaf morgen kunnen consumenten via de ei-PrijsWijzer stemmen over hoe duurzaam en diervriendelijk de eieren moeten zijn, en welke meerprijs ze willen betalen. In het najaar liggen ze in het schap. De pluimveesector reageert sceptisch.